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Минтруда готовит запрет на подмену трудовых договоров гражданско-правовыми

Минтруда заявило о подготовке запрета на подмену трудовых договоров гражданско-правовыми в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда готовит запрет на подмену трудовых договоров гражданско-правовыми. Подробности рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в интервью изданию 1prof.by.

Павлюченко, говоря про корректировку Трудового кодекса, заметила, что планируется ввести запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.

— К сожалению, сегодня распространена практика, когда наниматель стремится минимизировать свои обязательства перед работником и вместо трудового договора, предполагающего социальные гарантии (отпуска, больничные), заключает гражданско-правовой, — обратила министр труда.

Глава ведомства добавила, что указанный подход связан с множеством рисков. Кроме того, он лишает сотрудника возможности получения основных социально-трудовых прав и гарантий, которые предусмотрены законодательством.

Министр труда и социальной защиты заявила, что запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми поспособствует реальной защите белорусов, «фактически осуществляющих трудовые функции в рамках трудовых отношений».

Ранее министр труда высказалась про нехватку кадров в Беларуси.

Кстати, менеджер по развитию, главный бухгалтер, инженеры и финдиректор вошли в топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в апреле 2025.

Кроме того, Минтруда сказало, кому предусмотрено ежемесячное повышение пенсии в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников.