Минтруда готовит запрет на подмену трудовых договоров гражданско-правовыми. Подробности рассказала министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в интервью изданию 1prof.by.
Павлюченко, говоря про корректировку Трудового кодекса, заметила, что планируется ввести запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.
— К сожалению, сегодня распространена практика, когда наниматель стремится минимизировать свои обязательства перед работником и вместо трудового договора, предполагающего социальные гарантии (отпуска, больничные), заключает гражданско-правовой, — обратила министр труда.
Глава ведомства добавила, что указанный подход связан с множеством рисков. Кроме того, он лишает сотрудника возможности получения основных социально-трудовых прав и гарантий, которые предусмотрены законодательством.
Министр труда и социальной защиты заявила, что запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми поспособствует реальной защите белорусов, «фактически осуществляющих трудовые функции в рамках трудовых отношений».
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