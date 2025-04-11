Прощание с Пашей Техником завершилось в храме Петра и Павла в Лефортово

«Кобейн, правда, был в себе. А “старичок” наш, наоборот, — для всех. Такой общий знакомый, который всегда выкидывает что-то мемное, когда напьется. Общий друг. С ним ведь даже полицейские любили пофоткаться, иронично. Да и в плане творчества — тоже Кобейн. Я никогда рэп-то не слушал, у меня в плейлисте из рэпа только Паша. Это честная музыка. А сам он — великий чел. Потому что мог поменять твое настроение, просто находясь в кадре или наушнике. Свободный, душа нараспашку, внутри только угары и приколы, а также доброта, конечно. Таких людей мало, поэтому очень грустно — я будто близкого потерял. ~У меня есть дома подушка в человеческий рост с его принтом. На следующий день после смерти попалась мне на глаза, и я улыбнулся — от него все равно такой же ржачный вайб, даже после ухода~».