Более 700 волонтеров будут переносить жаб через дорогу в Петербурге

На территории заказника «Сестрорецкое болото» обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон, и жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, после чего снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, находящейся в одном километре от музея «Шалаш В. И. Ленина». Эта дорога становится серьезным препятствием для амфибий. Чтобы сохранить популяцию жаб, ежегодно привлекают волонтеров, которые смогут помочь жабам благополучно добраться до мест размножения.