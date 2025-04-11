Более 700 волонтеров будут переносить жаб через дорогу в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Более 700 человек подали заявки на участие в акции «Дорогу амфибиям!» в Санкт-Петербурге, в рамках которой земноводных нужно переносить через дорогу в период сезонной миграции, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
В пятницу сообщалось, что в Петербурге стартовала регистрация на участие в традиционной волонтерской акции «Дорогу амфибиям!». Каждой весной жабы начинают свою миграцию: с приходом тепла они направляются из лесов на берега Сестрорецкого разлива, чтобы отложить икру. Чтобы им было легче пройти этот путь, нужна помощь волонтеров.
«Выражаем благодарность всем, кто активно откликнулся на призыв помочь амфибиям в заказнике “Сестрорецкое болото”. В связи с тем, что необходимое количество заявок принято, регистрация закрывается… За семь часов 702 человека подали заявки на участие в акции! Более 700 неравнодушных к судьбе земноводных!» — говорится в Telegram-канале комитета.
В случае необходимости регистрация на участие в акции возобновится.
В комитете просят горожан, которые не зарегистрированы в качестве волонтеров и не прошли необходимый инструктаж, не трогать жаб, чтобы не нанести им вред.
На территории заказника «Сестрорецкое болото» обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон, и жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, после чего снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, находящейся в одном километре от музея «Шалаш В. И. Ленина». Эта дорога становится серьезным препятствием для амфибий. Чтобы сохранить популяцию жаб, ежегодно привлекают волонтеров, которые смогут помочь жабам благополучно добраться до мест размножения.