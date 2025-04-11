В Челябинской области в выходные потеплеет до плюс 16 градусов

В субботу будет облачно, но уже вероятны прояснения. Ночью ожидаются осадки: в северной половине — в виде снега, мокрого снега, в южной — переохлажденного дождя, мокрого снега, снега, местами — сильные и очень сильные. В отдельных районах образуются сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах). Днем уже преимущественно без осадков. Ветер северо-западный на юго-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 12 апреля ночью от нуля до минус 5, при прояснении — до минус 8, днем плюс 6−11 градусов.