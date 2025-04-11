В Челябинской области в выходные потеплеет до плюс 16 градусов

Ближайшей ночью регион еще будет под влиянием периферии южного циклона и фронтального раздела — условия для возникновения опасных явлений, связанных с осадками, сохранятся.
Днем в субботу, а также в воскресенье погоду будет определять область высокого давления: небольшие осадки пройдут преимущественно в горных районах. «В понедельник, 14 апреля, на волне фронта в районе востока Челябинской и Курганской областей сформируется частный циклон, который опять принесет небольшие и умеренные осадки в регион. Температурный фон будет близок к климатической норме», — рассказали в региональном ЦГМС.
В субботу будет облачно, но уже вероятны прояснения. Ночью ожидаются осадки: в северной половине — в виде снега, мокрого снега, в южной — переохлажденного дождя, мокрого снега, снега, местами — сильные и очень сильные. В отдельных районах образуются сильные гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах). Днем уже преимущественно без осадков. Ветер северо-западный на юго-западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха 12 апреля ночью от нуля до минус 5, при прояснении — до минус 8, днем плюс 6−11 градусов.
В воскресенье при переменной облачности только в горах местами небольшие осадки — вероятен мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха 13 апреля ночью от минус 4 до плюс 1, днем плюс 11−16, при натекании облачности — до 6 градусов.
В понедельник ночью переменная облачность, местами не исключены небольшие осадки — дождь, мокрый снег; днем облачно с прояснениями, небольшие, местами — умеренные дожди. Ветер северо-западный, западный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14 апреля ночью от минус 4 до плюс 1, днем плюс 5−10, на юге — до 15 тепла.
Непосредственно в Челябинске в субботу ночью умеренные осадки, преимущественно в виде снега, днем — без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4−9 м/с, ночью до минус 2, днем плюс 8−10; в воскресенье преимущественно без осадков, ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, ночью от минус до плюс 1, днем плюс 10−12; в понедельник ночью переменная облачность, слабые осадки (дождь, мокрый снег), днем облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, западный 4−9 м/с, ночью около нуля, днем плюс 6−8.