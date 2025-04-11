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Лидерский проект АСИ Vitappio ускоряет оценку риска развития кардиозаболеваний

По словам медицинского директора проекта Андрея Пирогова, устройство позволяет проводить длительное дистанционное мониторирование ЭКГ.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский проект Vitappio, находящийся на поддержке у Агентства стратегических инициатив (АСИ), разработал устройство, ставшее альтернативой традиционной процедуры ЭКГ. Прибор позволяет выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение, сообщили в пресс-службе АСИ со ссылкой на разработчиков проекта.

«Российский бренд Vitappio производит устройство для быстрой оценки рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Прибор позволяет выявить различные патологические процессы сердечно-сосудистой системы и своевременно начать лечение. Проект находится на поддержке у Агентства стратегических инициатив», — говорится в сообщении.

По словам медицинского директора Vitappio’Андрея Пирогова, устройство позволяет проводить длительное дистанционное мониторирование ЭКГ. «Это необходимый этап для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Оно позволяет получить точные данные и избежать ошибок при постановке диагноза», — приводятся его слова в сообщении.

В компании уточнили, что устройство отслеживает сердечные ритмы и другие показатели в течение нескольких дней. В это время врачи обеспечивают дистанционное наблюдение, что комфортно для пациентов и снижает нагрузку на медицинский персонал. Затем происходит процесс мониторирования, когда пациент надевает портативный прибор, а данные передаются на сервер. В режиме онлайн данные анализируют кардиологи на протяжении всего процесса мониторинга.

По словам разработчиков, по сравнению с аналогами устройство гораздо проще в использовании для пациента. «Оно компактное, не ограничивает в повседневной носке с возможной дистанционной передачей в режиме онлайн, что важно для своевременного реагирования на ситуацию», — сказано в сообщении.

Опыт использования.

Так, в Татарстане менее чем за год удалось увеличить процент охвата процедурой холтеровского мониторирования ЭКГ еще на 7%. В частности, благодаря проекту Vitappio. По словам главного функционального диагноста республики Юрия Терегулова, основная задача длительного мониторирования ЭКГ — выявление жизнеугрожающих аритмий сердца, а увеличение исследований позволит вовремя предупредить развитие возможных осложнений и начать лечение при необходимости. Уточняется, что в Татарстане проведено более 6,5 тыс. исследований с использованием устройства.

Поддержка АСИ.

В пресс-службе агентства отметили, что АСИ оказывает всестороннюю поддержку проекту — проводит экспертизу, привлекает к участию в различных конференциях и питчах. Например, на одной из секций делового мероприятия по здравоохранению команде проекта удалось получить полезные контакты для расширения партнерства и тиражирования.

Член экспертного совета АСИ, директор ОАО «РЖД» по медицине — генеральный директор АО «РЖД-Медицина» Елена Жидкова в свою очередь заявила, что увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества являются одними из приоритетных направлений работы агентства. «Поэтому в АСИ особое внимание уделяют инициативам, которые помогают человеку заботиться о своем здоровье и предупреждать развитие различных заболеваний. Сейчас поддержку АСИ получают 13 таких проектов, и мы продолжаем искать новые перспективные идеи», — цитирует ее пресс-служба.

АСИ продолжает отбор лидерских проектов по социальной теме, два из которых напрямую связаны со здоровьем. Подать идею на оценку можно до 20 апреля на сайте агентства.