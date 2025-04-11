Лидерский проект АСИ Vitappio ускоряет оценку риска развития кардиозаболеваний

В компании уточнили, что устройство отслеживает сердечные ритмы и другие показатели в течение нескольких дней. В это время врачи обеспечивают дистанционное наблюдение, что комфортно для пациентов и снижает нагрузку на медицинский персонал. Затем происходит процесс мониторирования, когда пациент надевает портативный прибор, а данные передаются на сервер. В режиме онлайн данные анализируют кардиологи на протяжении всего процесса мониторинга.