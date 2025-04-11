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Последние зарубежные новости за 11 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 11 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Le Figaro: ВС Франции планируют операции против РФ

Источник: AP 2024

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией в рамках подготовки к возможному конфликту между НАТО и Россией. По словам полковника Гийома Шмидта, войска должны быть готовы продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.

Axios: Иран предложит США временную ядерную сделку

Источник: РИА "Новости"

Иран может обсудить временное ядерное соглашение с США на переговорах в Омане. Тегеран считает невозможным согласовать полную сделку за два месяца и предлагает частичные уступки в обмен на ослабление давления со стороны Вашингтона.

Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ

Британские военные играли более важную роль в планировании операций ВСУ, чем считалось ранее. По данным Times, Лондон тайно направлял специалистов для обучения украинских солдат и оснащения техники дальнобойными ракетами.

Bloomberg: Израиль готовится к полной оккупации Газы

Израиль продолжает усиливать свои позиции в Газе, планируя полный контроль над территорией. В марте были разработаны планы, одобренные министром обороны и начальником Генштаба. Стратегия направлена на ликвидацию ХАМАС, но она несет значительные риски для Израиля, включая увеличение жертв и изоляцию.

NYT: США продвигаются в реализации планов по присоединению Гренландии

Источник: AP 2024

США перешли от риторики к официальной политике по вопросу приобретения Гренландии у Дании. Совет национальной безопасности США разрабатывает план, который ориентирован на убеждение гренландцев в выгодности присоединения к США, используя социальную рекламу и кампании в соцсетях.