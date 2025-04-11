Le Figaro: ВС Франции планируют операции против РФ
Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией в рамках подготовки к возможному конфликту между НАТО и Россией. По словам полковника Гийома Шмидта, войска должны быть готовы продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.
Axios: Иран предложит США временную ядерную сделку
Иран может обсудить временное ядерное соглашение с США на переговорах в Омане. Тегеран считает невозможным согласовать полную сделку за два месяца и предлагает частичные уступки в обмен на ослабление давления со стороны Вашингтона.
Times раскрыла роль Британии в военном планировании ВСУ
Британские военные играли более важную роль в планировании операций ВСУ, чем считалось ранее. По данным Times, Лондон тайно направлял специалистов для обучения украинских солдат и оснащения техники дальнобойными ракетами.
Bloomberg: Израиль готовится к полной оккупации Газы
Израиль продолжает усиливать свои позиции в Газе, планируя полный контроль над территорией. В марте были разработаны планы, одобренные министром обороны и начальником Генштаба. Стратегия направлена на ликвидацию ХАМАС, но она несет значительные риски для Израиля, включая увеличение жертв и изоляцию.
NYT: США продвигаются в реализации планов по присоединению Гренландии
США перешли от риторики к официальной политике по вопросу приобретения Гренландии у Дании. Совет национальной безопасности США разрабатывает план, который ориентирован на убеждение гренландцев в выгодности присоединения к США, используя социальную рекламу и кампании в соцсетях.