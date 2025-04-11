Последние зарубежные новости за 11 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Французские военные составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией в рамках подготовки к возможному конфликту между НАТО и Россией. По словам полковника Гийома Шмидта, войска должны быть готовы продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.