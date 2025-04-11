Суд оставил генерала Попова в СИЗО по делу о мошенничестве

Как писал «Коммерсант», генерала собирались отправить на фронт в качестве командира одного из отрядов «Шторм Z». Об этом, по данным Telegram-канала SHOT, попросило руководство одной из частей, выполняющих задачи на спецоперации. Военкор Александр Коц в свою очередь отмечал, что решения о должности, которую займет Попов, пока нет. «В какой должности и на каком направлении он будет служить — пока не поясняется», — писал он.