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Ростовчанок предупредили о последствиях неправильного белья

Опасный лифчик: как бюстгальтер может ухудшить состояние при астме.

Источник: Комсомольская правда

Врач предупредила об опасности неправильного белья. Об этом аллерголог-иммунолог Наталья Попова из Видновской клинической больницы рассказала в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, выбор бюстгальтера влияет на здоровье женщин с бронхиальной астмой. Тесное белье с косточками создает давление на грудную клетку, что может усугубить симптомы астмы. Это провоцирует дискомфорт и затрудняет дыхание.

Специалист рекомендует выбирать модели без жестких косточек, отдавать предпочтение широким лямкам, следить, чтобы белье идеально подходило по размеру, а также избегать сдавливающих моделей.

— Широкие лямки равномерно распределяют нагрузку, — уточняет доктор Попова. — Это снижает давление на дыхательную систему и улучшает самочувствие.