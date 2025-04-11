Ростовчанок предупредили о последствиях неправильного белья

Врач предупредила об опасности неправильного белья. Об этом аллерголог-иммунолог Наталья Попова из Видновской клинической больницы рассказала в интервью NEWS.ru.
По словам специалиста, выбор бюстгальтера влияет на здоровье женщин с бронхиальной астмой. Тесное белье с косточками создает давление на грудную клетку, что может усугубить симптомы астмы. Это провоцирует дискомфорт и затрудняет дыхание.
Специалист рекомендует выбирать модели без жестких косточек, отдавать предпочтение широким лямкам, следить, чтобы белье идеально подходило по размеру, а также избегать сдавливающих моделей.
— Широкие лямки равномерно распределяют нагрузку, — уточняет доктор Попова. — Это снижает давление на дыхательную систему и улучшает самочувствие.