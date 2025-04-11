Ростовчанок предупредили о последствиях неправильного белья

По словам специалиста, выбор бюстгальтера влияет на здоровье женщин с бронхиальной астмой. Тесное белье с косточками создает давление на грудную клетку, что может усугубить симптомы астмы. Это провоцирует дискомфорт и затрудняет дыхание.