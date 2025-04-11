Бесплатная парковка в Севастополе. Что нужно знать

Гражданину с инвалидностью, его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление об использовании транспортного средства в Пенсионный фонд России через портал Госуслуг или личный кабинет Федерального реестра инвалидов в электронном виде. При этом, если гражданин не зарегистрирован на Госуслугах, он может обратиться в МФЦ.