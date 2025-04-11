В стиле Техника: в Москве простились со скандальным рэпером

В Москве 11 апреля состоялось прощание с 40-летним Павлом Ивлевым, знакомым широкой аудитории как Паша Техник. О кончине рэпера 4 апреля сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. Основной причиной смерти стал септический шок. Больше недели артист провел в больнице в Таиланде в состоянии искусственной комы, врачи не смогли его спасти. Известно, что у Техника были проблемы с запрещенными веществами. В последний путь музыканта пришли проводить родственники, близкие друзья и поклонники, которых у рэпера было много, несмотря на его скандальный образ. Подробности — в репортаже «Известий».
Как прошло прощание с Пашей Техником.
Многочисленные поклонники собрались проститься с Пашей Техником в храме Петра и Павла в Лефортово. Преимущественно — школьники. В какой-то момент сотрудникам правоохранительных органов пришлось даже закрыть проход на территорию, чтобы избежать давки. Однако этих мер все равно оказалось недостаточно. Километровые очереди выстроились вдоль близлежащей Солдатской улицы. Поклонники забирались на заборы и крыши домов, с которых удобно было наблюдать за происходящим. Параллельно они скандировали: «Паша Техник».
Люди препятствовали движению общественного транспорта, демонстративно садясь на трамвайные рельсы. На подмогу прибыл ОМОН. Не обошлось без задержаний чересчур активных подростков. В автозаке оказался и друг покойного музыканта Максим Урядов, запустивший дрон над храмом.
Паша Техник скончался в Таиланде. Ему было 40 лет. Тело музыканта доставили в Москву 9 апреля в цинковом гробу. Расходы на похороны взял на себя Лука Сафронов. Пианист одним из первых появился на отпевании и рассказал «Известиям», какое наследство рэпер оставил родным. По его словам, исполнитель взял в ипотеку квартиру, расплачиваться за нее еще долгое время придется бывшей жене.
— Паша был главным кормильцем в семье. Я знаю огромное количество людей, которые зарабатывали на нем, а завтра уйдут. Близкие останутся одни, — рассказал Лука Сафронов. — Но я знаю, что благодаря нашей памяти, его творчеству, его друзьям у них должно быть все хорошо.
По словам Сафронова, Паша Техник много работал, при этом музыкант никогда не мог похвастаться большим состоянием.
— Он зарабатывал. Зарабатывал немного, потому что большая часть денег уходила в чужие руки. Долгов нет. Была только ипотека, которую он выплачивал. Помогал семье. Для него это было важно, — рассказал пианист «Известиям».
Ева Карицкая на похороны бывшего мужа приехала в темных очках и с букетом белых роз. Девушку сопровождала охрана, от общения с прессой она отказалась. Рядом с Евой не было шестилетнего сына Ивана, которого она родила в браке с Пашей Техником. Близкие, по всей видимости, решили оградить мальчика от повышенного внимания и не травмировать его психику.
Где похоронили Пашу Техника.
Паша Техник начал творческий путь в нулевых в составе группы Kunteynir. Бывшие коллеги скандального рэпера тоже пришли проводить его в последний путь. Среди участников траурной церемонии был и Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха. По словам артиста, Техник при каждой встрече обещал ему завязать с употреблением запрещенных веществ, но так этого и не сделал.
— Хорошо было бы, чтобы молодежь на это посмотрела и поняла, что рано или поздно употребление веществ заканчивается всегда так. И я знаю, что Паша хотел бы, чтобы люди понимали это, что этот путь он ведет именно к таким последствиям, — обратился Птаха к поклонникам Техника.
Отпевание и прощание с Пашей Техником длилось более трех часов. Его белоснежный гроб из храма вынесли под крики и аплодисменты поклонников. Рядом шли родственники и близкие друзья. Бывшая жена и мама не сдерживали эмоций, плакали. Затем все переместились на Николо-Архангельское кладбище, где и похоронили рэпера.
Фанатов рэпера там оказалось не меньше, чем у храма во время отпевания. Подростки не расходились до последнего и хором пели песни кумира, держа в руках гвоздики. Могила Техника утонула в венках и цветах. Как успела отметить публика, в последний раз такое количество почитателей творчества на похоронах артистов можно было увидеть только у Юры Шатунова. Экс-солиста группы «Ласковый май», напомним, не стало в июне 2022 года. Мать скончавшегося Паши Техника одной из последних покинула кладбище. Ее обнимал и поддерживал под руку Лука Сафронов. Женщина призналась, что еще не до конца осознала произошедшее.