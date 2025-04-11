В стиле Техника: в Москве простились со скандальным рэпером

Фанатов рэпера там оказалось не меньше, чем у храма во время отпевания. Подростки не расходились до последнего и хором пели песни кумира, держа в руках гвоздики. Могила Техника утонула в венках и цветах. Как успела отметить публика, в последний раз такое количество почитателей творчества на похоронах артистов можно было увидеть только у Юры Шатунова. Экс-солиста группы «Ласковый май», напомним, не стало в июне 2022 года. Мать скончавшегося Паши Техника одной из последних покинула кладбище. Ее обнимал и поддерживал под руку Лука Сафронов. Женщина призналась, что еще не до конца осознала произошедшее.