Россия наращивает госдолг

Согласно проекту федерального бюджета, на 1 января 2026 года внутренний госдолг России должен быть не более 29,39 трлн рублей, а внешний — $61,1 млрд.

Кроме того, ожидается, что отношение общего объема госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) вырастет с 15,7% на конец 2024 года до 16,5% в 2025 году. Далее оно должно увеличиться до 17,4% в 2026 году, достигая 18,1% в 2027 году. Премьер-министр Михаил Мишустин в 2024 году заявил, что уровень внешнего долга России является безопасным.

Доля внутреннего долга в общей структуре госдолга будет составлять 83% в 2025 году, 85% в 2026 году и 87% в 2027 году.