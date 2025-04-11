Минобразования изменило систему оценивания в школах по русскому и белорусскому языкам

Также сказано, что в момент оценивания словарных диктантов наличие одной негрубой ошибки даст возможность поставить оценку девять. Что касается оценки восемь, то ее школьник сможет получить в случае одной ошибки в работе. Оценку семь будут ставить в случае двух ошибок. Говорится, что единицу поставят в том случае, если в работе будет восемь и более ошибок.