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Для ликвидации второй смены необходимо построить 76 школ в Ростовской области

В Ростовской области рассматривают варианты стратегий по ликвидации второй смены в школах.

Источник: Комсомольская правда

К 2030 году в Ростовской области могут построить 76 новых школ на 61 тысячу мест. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Сегодня в регионе во вторую смену учатся 19% школьников. Однако такое расписание не всегда удобно. Разрабатываемый план позволит 24 муниципалитетам полностью перейти на односменный режим.

Так, в Ростове необходимо 24 школы, в Таганроге девять, а в Батайске восемь. Также необходимо построить школы в Азовском, Аксайском и Мясниковском районах. Для 12 муниципалитетов строительство — единственное решение. В остальных помогут организационные меры и демографические изменения.

Для нуждающихся в строительстве школ территорий составили адресный план. Очередность строительства определяется включением проектов в бюджет, наличием отвода земельного участка и технического присоединения, датой заключения спецэкспертизы.