Для ликвидации второй смены необходимо построить 76 школ в Ростовской области

Так, в Ростове необходимо 24 школы, в Таганроге девять, а в Батайске восемь. Также необходимо построить школы в Азовском, Аксайском и Мясниковском районах. Для 12 муниципалитетов строительство — единственное решение. В остальных помогут организационные меры и демографические изменения.