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Кроссворд на 14 апреля 2025

14 апреля отмечает день рождения Эдриан Броуди — самый молодой обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль. Его талантом восхищаются режиссеры и зрители по всему миру, его лицо невозможно спутать, а роли — забыть. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его главные фильмы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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