Кроссворд на 14 апреля 2025

14 апреля отмечает день рождения Эдриан Броуди — самый молодой обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль. Его талантом восхищаются режиссеры и зрители по всему миру, его лицо невозможно спутать, а роли — забыть. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить его главные фильмы.