Ответы на кроссворд от 14 апреля 2025: интересные факты про Эдриана Броуди

4. Тот

Драма Брэди Корбета «Бруталист» вернула Эдриана Броуди в центр внимания и помогла выиграть ему премию «Оскар». Он играет Ласло Тота, венгерского архитектора-бруталиста, пережившего Холокост. После эмиграции в США Тот сталкивается с бедностью, антисемитизмом и наркотической зависимостью, пока не получает загадочный контракт. Для Броуди эта роль глубоко личная, так как его мать, Сильвия Плачи, также еврейка, бежавшая из Венгрии. Актер надеется, что фильм пробудит сочувствие к иммигрантам.