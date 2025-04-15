Ответы на кроссворд от 14 апреля 2025: интересные факты про Эдриана Броуди

По горизонтали:
1. Музыкант
Эдриен Броуди позиционирует себя не только как актера, но и как музыканта. В 2008 году он выступил композитором, написав музыку к документальному фильму «Автопортрет с коровами, идущими домой и другие работы», посвященному его матери, фотографу Сильвии Плачи. Броуди считает музыку важной частью жизни и универсальным средством общения.
2. Оскар
Роль в «Пианисте» Романа Полански принесла Эдриану Броуди премию «Оскар» в 2003 году, сделав его самым молодым актером, получившим эту награду. Примечательно, что в год победы он обошел четырех лауреатов «Оскара» в своей номинации. В 2025 году Броуди был удостоен еще одного «Оскара» за фильм «Бруталист».
3. Ной
Эдриен Броуди сыграл Ноя Перси, слабоумного жителя поселка, в фильме М. Найта Шьямалана «Таинственный лес» (2004), заменив Эштона Кутчера, который покинул проект из-за конфликтов. Хотя фильм не получил единодушного одобрения критиков, игра Броуди была отмечена как сильная. Фильм также был номинирован на премию «Оскар» за лучший саундтрек.
4. Пианист
Роль Владислава Шпильмана в «Пианисте» Романа Полански сделала Эдриана Броуди всемирно известным. Отказавшись ради участия в этом фильме от главной роли в «Перл Харбор», Броуди проявил невероятную самоотдачу. Он месяцами учился играть на фортепиано и похудел на 13 кг, чтобы соответствовать образу истощенного музыканта.
5. Дали
В комедии Вуди Аллена «Полночь в Париже» Эдриен Броуди сыграл Сальвадора Дали. Роль небольшая, но его интерпретация эксцентричного сюрреалиста, с его характерным восклицанием «Все, что я вижу, — это носороги!», делает каждую сцену с его участием яркой и запоминающейся.
6. Сериал
«Гудини» — трехчасовой мини-сериал телеканала History, вышедший 1 сентября 2014 года в День труда (США). Сериал повествует о жизни легендарного иллюзиониста Гарри Гудини, от нищеты до мировой славы. Роль Гудини исполнил Эдриен Броуди, самостоятельно выполнивший многие трюки, включая побег из китайской камеры пыток.
По вертикали:
1. Манолете
В фильме «Манолете» Броуди воплотил на экране образ испанского тореро Мануэля Родригеса Санчеса, а его партнершей стала Пенелопа Крус. Для достоверности актер специально изучал испанский акцент под руководством опытного преподавателя.
2. Сезар
За роль Владислава Шпильмана в «Пианисте» Эдриан Броуди получил признание критиков и был удостоен многочисленных премий, включая французский «Сезар». Он стал вторым американским актером, получившим эту престижную награду.
3. Кукла
В фильме «Кукла» Эдриан Броуди, в партнерстве с Миллой Йовович, исполнил роль Стивена, скромного клерка, решившего стать чревовещателем. Учитывая отсутствие опыта, Броуди специально обучался чревовещанию под руководством Алана Семока и самостоятельно выполнял все выступления, демонстрируя преданность своей профессии.
4. Тот
Драма Брэди Корбета «Бруталист» вернула Эдриана Броуди в центр внимания и помогла выиграть ему премию «Оскар». Он играет Ласло Тота, венгерского архитектора-бруталиста, пережившего Холокост. После эмиграции в США Тот сталкивается с бедностью, антисемитизмом и наркотической зависимостью, пока не получает загадочный контракт. Для Броуди эта роль глубоко личная, так как его мать, Сильвия Плачи, также еврейка, бежавшая из Венгрии. Актер надеется, что фильм пробудит сочувствие к иммигрантам.
5. Найтли
В фильме «Пиджак» Эдриен Броуди сыграл бывшего военного, страдающего от потери памяти после ранения на войне в Персидском заливе. Чтобы убедительно выглядеть в роли ветерана, актер придерживался белковой диеты. Игра Броуди, по мнению критиков, выражала «страх и страдание», а Кира Найтли назвала совместную работу с Броуди «мастер-классом», подчеркнув его профессионализм и влияние на съемочную группу.
Интересные факты об Эдриане Броуди:
- В юности Эдриан Броуди, в возрасте 12 лет, выступал с фокусами на детских мероприятиях под сценическим именем «Удивительный Эдриан».
- В 2003 году Эдриен Броуди стал лицом итальянского бренда Ermenegildo Zegna, после того как появился в их костюмах на церемониях «Оскар» и «Золотой глобус». Он представлял рекламные кампании мужской линии одежды «весна—лето 2003» и «осень—зима 2003». В 2004 году журнал Esquire признал Броуди самым стильным мужчиной Америки.
- Судьбоносной для Эдриана Броуди стала встреча с Уэсом Андерсоном на съемках фильма «Поезд на Дарджилинг». С тех пор Броуди вошел в «актерскую банду» Андерсона, известного своим предпочтением работать с одними и теми же актерами. На данный момент у них уже пять совместных проектов. В «Поезде на Дарджилинг» Броуди сыграл Питера, одного из трех братьев, отправившихся в путешествие по Индии. По словам актера, работа с Андерсоном и дружба, возникшая на съемках, стали важной частью его жизни, позволив ему раскрыть свой комедийный талант, что долгие годы оставалось для него недоступным.
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