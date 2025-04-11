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Ростов потратит больше 100 миллионов на цветочное оформление города

В Ростове-на-Дону высадят цветы во всех районах города.

Источник: Комсомольская правда

Департамент ЖКХ и энергетики донской столицы объявил тендер на закупку и высадку цветов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, бюджет проекта составит 106,2 миллиона рублей. Подрядчику предстоит обеспечить все восемь районов города цветами 18 видов. Работы должны быть завершены до 31 октября.

Планируется высадить: петунии, бархатцы, львиный зев, бальзамины, пеларгонии, циннии. Особое внимание уделят центральным улицам и паркам, где традиционно высаживают самые эффектные цветочные композиции. В этом сезоне планируют обновить около 500 клумб по всему городу.