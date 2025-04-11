Ростов потратит больше 100 миллионов на цветочное оформление города

Планируется высадить: петунии, бархатцы, львиный зев, бальзамины, пеларгонии, циннии. Особое внимание уделят центральным улицам и паркам, где традиционно высаживают самые эффектные цветочные композиции. В этом сезоне планируют обновить около 500 клумб по всему городу.