Юрист предупредил о рисках гражданско-правовых договоров для работников

Работодатели часто используют эту лазейку. Но работник должен понимать: подписывая ГПХ вместо трудового договора, он рискует попасть под финансовые санкции. Эксперт рекомендует внимательно изучать все пункты договора перед подписанием и консультироваться с юристом при малейших сомнениях.