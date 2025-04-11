Юрист предупредил о рисках гражданско-правовых договоров для работников

Эксперт Илья Русяев объяснил ключевое отличие между трудовым и гражданско-правовым договором (ГПХ) в вопросе штрафных санкций. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.
— При заключении ГПХ действует принцип диспозитивности, — отмечает юрист. — Это значит, что стороны могут самостоятельно прописать условия финансовой ответственности, включая штрафы за невыполнение обязательств.
Основные различия: трудовой договор — штрафы незаконны, а в ГПХ — штрафные санкции допустимы при правильном оформлении. Размер штрафа определяется соглашением сторон, а условия должны быть четко прописаны в договоре.
Работодатели часто используют эту лазейку. Но работник должен понимать: подписывая ГПХ вместо трудового договора, он рискует попасть под финансовые санкции. Эксперт рекомендует внимательно изучать все пункты договора перед подписанием и консультироваться с юристом при малейших сомнениях.