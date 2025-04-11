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Юрист предупредил о рисках гражданско-правовых договоров для работников

Законный способ штрафовать: юрист объяснил разницу между трудовым и гражданским договором.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт Илья Русяев объяснил ключевое отличие между трудовым и гражданско-правовым договором (ГПХ) в вопросе штрафных санкций. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

— При заключении ГПХ действует принцип диспозитивности, — отмечает юрист. — Это значит, что стороны могут самостоятельно прописать условия финансовой ответственности, включая штрафы за невыполнение обязательств.

Основные различия: трудовой договор — штрафы незаконны, а в ГПХ — штрафные санкции допустимы при правильном оформлении. Размер штрафа определяется соглашением сторон, а условия должны быть четко прописаны в договоре.

Работодатели часто используют эту лазейку. Но работник должен понимать: подписывая ГПХ вместо трудового договора, он рискует попасть под финансовые санкции. Эксперт рекомендует внимательно изучать все пункты договора перед подписанием и консультироваться с юристом при малейших сомнениях.