Кикшеринговым компаниям в Екатеринбурге пригрозили расторжением договоров

По данным прокуратуры, за 2024 год зарегистрировано 94 ДТП с участием арендуемых электросамокатов, в которых пострадали 98 человек, в том числе 33 ребенка, и один человек погиб. В текущем году уже произошло 2 ДТП, а рост числа ДТП составил более 30%.