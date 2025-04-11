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Врач раскрыла эффективные методы реабилитации после инсульта

Мозг пластичен: как физическая активность помогает восстановиться после инсульта.

Источник: Комсомольская правда

Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен рекомендует особый подход к восстановлению после инсульта. Об этом спецмашин сообщила в интервью NEWS.ru.

По словам медика, сочетание физической активности и творческих занятий дает наилучшие результаты.

— Йога и тай-чи прекрасно восстанавливают равновесие и снижают риск падений, — объясняет врач. — А для стимуляции нейропластичности мозга идеально подходят аэробные нагрузки.

Для координации необходима йога, тай-чи, а для кровообращения — ходьба, аквааэробика. Для моторики подойдут упражнения с эспандером, а для точности движений — лепка, рисование.

Творческие занятия не менее важны, чем физические упражнения. Они помогают восстановить тонкие движения рук и когнитивные функции.