Врач раскрыла эффективные методы реабилитации после инсульта

Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен рекомендует особый подход к восстановлению после инсульта. Об этом спецмашин сообщила в интервью NEWS.ru.
По словам медика, сочетание физической активности и творческих занятий дает наилучшие результаты.
— Йога и тай-чи прекрасно восстанавливают равновесие и снижают риск падений, — объясняет врач. — А для стимуляции нейропластичности мозга идеально подходят аэробные нагрузки.
Для координации необходима йога, тай-чи, а для кровообращения — ходьба, аквааэробика. Для моторики подойдут упражнения с эспандером, а для точности движений — лепка, рисование.
Творческие занятия не менее важны, чем физические упражнения. Они помогают восстановить тонкие движения рук и когнитивные функции.