Минтруда Беларуси сказало, кого не допустят к работе на субботнике 12 апреля

Напомним, что Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля. В связи с этим Минтруда выпустило памятку о мерах безопасности при его проведении. В частности, на субботник не допустят к выполнению работ сотрудников в случае ухудшения у них самочувствия, которое связано с простудными заболеваниями или же в состоянии болезни.