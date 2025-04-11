Минтруда Беларуси сказало, кого не допустят к работе на субботнике 12 апреля. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Напомним, что Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля. В связи с этим Минтруда выпустило памятку о мерах безопасности при его проведении. В частности, на субботник не допустят к выполнению работ сотрудников в случае ухудшения у них самочувствия, которое связано с простудными заболеваниями или же в состоянии болезни.
Кроме того, на республиканский субботник не будут допускать лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В ведомстве отметили, что не допустят работников, которые не имеют соответствующей подготовки, к выполнению работ, которые относятся к работам с повышенной опасностью. Также не допустят людей, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты.
В Министерстве труда отметили, что при проведении субботника на рабочем месте обеспечение здоровых и безопасных условий труда должно проводиться в обычном режиме. В случае его проведения вне рабочего места важно соблюдать ряд условий.
В их числе — проведение с сотрудниками целевого инструктажа, касающегося охраны труда по выполняемому виду работ; проведение опроса работников про их состояние здоровья при инструктаже. Кроме того, называется обеспечение соблюдение норм подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами, которые принимают участи в субботнике — не более семи килограмм.
Ведомство рекомендует принять меры, которые исключают случаи наезда техники и (или) травмирования подвижными частями работающих, при производстве работ с участием экскаваторов, тракторов и другой техники.
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