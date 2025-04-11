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Врач предупредил ростовчан о серьезных рисках регулярного употребления колбасы

От колбасы к диабету: какие риски скрывают мясные деликатесы.

Источник: Комсомольская правда

Преподаватель медицинского факультета Александр Умнов раскрыл NEWS.ru потенциальную опасность колбасных изделий для здоровья. По его словам, этот популярный продукт может стать причиной серьезных заболеваний.

— Современная колбаса — это переработанный фарш с большим количеством соли и жировых вкраплений, — поясняет эксперт. — Регулярное употребление таких продуктов повышает холестерин и увеличивает риски для здоровья".

Основные опасности — это повышение уровня холестерина, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение риска сахарного диабета 2 типа и высокая вероятность набора лишнего веса.

— Жировые включения в колбасе — это бомба замедленного действия, — предупреждает Умнов. — Они нарушают липидный обмен и могут спровоцировать метаболические нарушения.