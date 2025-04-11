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Застреливший собаку белгородец получил штраф

Застреливший собаку белгородец получил штраф за незаконное использование оружия.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Суд привлек к административной ответственности мужчину, который стрелял в собаку в селе Пенцево Шебекинского округа Белгородской области, и оштрафовал его на 46 тысяч рублей с конфискацией оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Жители Белгородской области обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову в соцсетях с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который «просто выстрелил в голову собаке средь бела дня». В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации. Полиция организовала проверку. От полученных травм собака по кличке Амур скончалась в ветклинике через несколько дней. По словам волонтера, даже в критическом состоянии животное не проявляло никакой агрессии.

«Девятого апреля в ОМВД России “Шебекинский” поступило сообщение о том, что в селе Пенцево мужчина отстреливает бездомных собак. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой был установлен ранивший животное 55-летний ранее не судимый местный житель. Сотрудники полиции изъяли у пенсионера гладкоствольное охотничье оружие, которое он хранил без разрешения», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, мужчина объяснил свой поступок попыткой прогнать собаку, которая охотилась на его домашнюю птицу и повела себя агрессивно. В отношении стрелявшего составлены административные материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях о незаконном использовании огнестрельного оружия и стрельбе в населённом пункте.

«Данные материалы уже рассмотрены судом. Правонарушителю назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей с конфискацией оружия. Труп животного направлен на судебно-ветеринарную экспертизу. В настоящее время по факту гибели собаки сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в УМВД.