Застреливший собаку белгородец получил штраф

Жители Белгородской области обратились к губернатору региона Вячеславу Гладкову в соцсетях с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который «просто выстрелил в голову собаке средь бела дня». В четверг Гладков пообещал разобраться в ситуации. Полиция организовала проверку. От полученных травм собака по кличке Амур скончалась в ветклинике через несколько дней. По словам волонтера, даже в критическом состоянии животное не проявляло никакой агрессии.