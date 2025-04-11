Глава УААП Хазан заявил об «авиационном каннибализме» на Украине

Глава Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан выступил с заявлением, что Запад передает Киеву старые и нелетающие истребители четвертого поколения F-16, чтобы разбирать их на запчасти для ремонтных работ с самолетами этого типа.
«Мы вынуждены заниматься так называемым авиационным каннибализмом. Они нам передают два нелетающих F-16 с той целью, чтобы мы разобрали их на компоненты для остальных самолетов», — заявил он в эфире украинского телеканала «Новости. Live».
Кроме того, Хазан указал, что в настоящее время на вооружении украинских ВВС имеются произведенные в 1980-х годах американские F-16.
Напомним, ранее в ВВС Украины признали, что предоставленные Киеву F-16 не могут конкурировать с российскими истребителями Су-35 в условиях воздушного боевого противостояния.