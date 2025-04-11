Мать слышала истязания школьника из Ижевска по громкой связи

Во время продолжительного издевательства над школьником из Ижевска подростки под дулом пистолета давали ему телефон, чтобы он на громкой связи просил денег у матери. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала мать пострадавшего юноши Анна К.
«У друзей его одноклассника было два пневматических пистолета. В пакете принесли с собой. Когда это все с сыном происходило, мы с ним созванивались. Под дулом пистолета ему давали телефон на громкой связи, он просил у меня денег и разговаривали так. Сказать, что он в опасности, он не мог, потому что ему угрожали. Я по голосу не поняла, что там происходит, я думала, что он просто сонный. В тот день они у него забрали 3 тысячи рублей», — сообщила женщина.
Она рассказывала aif.ru, что ее сын учится в частной школе. Также с ним в классе обучается и один из юношей-хулиганов. По ее словам, сверстники вымогали у подростка деньги в течение месяца.
В Ижевске пятеро подростков почти сутки издевались над сверстником. Анна рассказала aif.ru, что на теле ее сына больше 100 гематом, в него в упор выстрелили более 30 раз, а также надругались шваброй. Кроме того, пострадавшего юношу также обрили. Причем, мучили парня подростки из благополучных семей. В итоге крики мальчика услышали соседи и вызвали полицию.
Следователи возбудили уголовное дело. Задержаны все пятеро участников издевательств, из которых две девочки.