Мать слышала истязания школьника из Ижевска по громкой связи

«У друзей его одноклассника было два пневматических пистолета. В пакете принесли с собой. Когда это все с сыном происходило, мы с ним созванивались. Под дулом пистолета ему давали телефон на громкой связи, он просил у меня денег и разговаривали так. Сказать, что он в опасности, он не мог, потому что ему угрожали. Я по голосу не поняла, что там происходит, я думала, что он просто сонный. В тот день они у него забрали 3 тысячи рублей», — сообщила женщина.