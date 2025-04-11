В Казахстане блогеру на 5 лет ограничили свободу за песню с оскорблением русских

«В этом мой жизненный опыт, в этой работе. Разрешите мне вообще дышать, потому что такие ограничения — как будто на меня уже нацепили ошейник. Я в таком шоке, что я даже не могу говорить. Дайте мне возможность заниматься какой-нибудь другой деятельностью, чтобы я мог работать. Я помню, что мне по этому приговору запрещают журналистскую деятельность, правозащитную деятельность, общественную и политическую…» — сказал он.