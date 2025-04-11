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В Казахстане блогера осудили на 5 лет за антирусскую песню

Блогера приговорили к ограничению свободы.

Источник: Комсомольская правда

Суд Наурызбайского района Алматы приговорил сатирика-блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за размещение в паблике нецензурной песни «Йоу, орыстар» («Йоу, русские»), содержащей оскорбления в адрес русских граждан как этнической группы. Об это информирует пресс-служба городского суда.

«Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью», — следует из сообщения пресс-службы.

17 января автор сатирического паблика Qaznews24 Темирлан Енсебек был арестован и взят под стражу в Алматы. Уточняется, что в отношении него завели уголовное дело по статье 174 УК РК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

По данным следствия, Енсебек не был автором оскорбительной песни — настоящий создатель композиции сейчас находится в розыске.

В соответствии с Уголовным кодексом республики, ограничение свободы предполагает: пробационный надзор за осужденным (от 6 месяцев до 7 лет), обязательную трудовую повинность (100 часов в год на протяжении всего срока наказания).

Накануне Госдума РФ одобрила законопроект об ужесточении наказания за возбуждение ненависти.