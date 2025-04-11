Reuters: США не хватает чёткого плана по продвижению переговоров по Украине

Американской стороне не достаёт «чёткого плана», касающегося продвижения переговоров по разрешению конфликта на Украине, пишет Reuters.
Агентство ссылается на мнение высокопоставленных западных дипломатов.
«Мы иногда слышим противоречивые вещи от разных членов администрации президента США Дональда Трампа. Это усиливает ощущение того, что тут нет реального плана», — заявил один из собеседников.
Источники отметили, что нынешняя администрация Соединённых Штатов не сформировала «координированного процесса по политике в отношении Киева».
При этом они добавили, что между спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Китом Келлогом есть постоянная «коммуникация».
Национальный комитет безопасности Соединённых Штатов провёл лишь одну встречу по ситуации на Украине.
«В результате создалась большая путаница внутри администрации и среди союзников в Европе относительно направления мирных переговоров», — сказано в материале.
Напомним, в Петербурге завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными.