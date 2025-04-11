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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет.

Источник: Комсомольская правда

На 63-м году жизни умер известный кинокритик Юрий Гладильщиков. Об этом сообщает издание «Известия».

Как сообщила его дочь на странице в социальной сети, критик завещал не проводить публичных прощальных церемоний, поэтому информация о его кончине стала известна лишь сейчас.

Кинокритик Гладильщиков, чьи статьи и рецензии считались образцом профессионального анализа, посвятил кинематографу более 30 лет. В последние три года своей карьеры он работал обозревателем в газете «Известия».

Кроме этого, Гладильщиков вошел в историю как автор знаменитой энциклопедии современного кино «Справочник грез. 240 лучших фильмов десятилетия». Его вклад в кинокультуру был отмечен почетной медалью Каннского кинофестиваля за особые заслуги перед кинематографом.

Ранее KP.RU писал о смерти Владимира Алферова, украинского актера кино и телевидения, режиссера и педагога. Артист ушел из жизни в возрасте 58 лет.