Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

На 63-м году жизни умер известный кинокритик Юрий Гладильщиков. Об этом сообщает издание «Известия».
Как сообщила его дочь на странице в социальной сети, критик завещал не проводить публичных прощальных церемоний, поэтому информация о его кончине стала известна лишь сейчас.
Кинокритик Гладильщиков, чьи статьи и рецензии считались образцом профессионального анализа, посвятил кинематографу более 30 лет. В последние три года своей карьеры он работал обозревателем в газете «Известия».
Кроме этого, Гладильщиков вошел в историю как автор знаменитой энциклопедии современного кино «Справочник грез. 240 лучших фильмов десятилетия». Его вклад в кинокультуру был отмечен почетной медалью Каннского кинофестиваля за особые заслуги перед кинематографом.
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