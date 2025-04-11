ERT News: самодельный взрывной механизм сработал у офиса ж/д компании в Афинах

Офис афинской железнодорожной компании Hellenic Train подвергся нападению. К зданию подложили самодельное взрывчатое средство. Бомба находилась в рюкзаке, оставленном на мотоцикле, пишет телеканал ERT News.
Известно, что сотрудники силовых структур были проинформированы о наличии взрывного устройства вблизи здания офиса. Устройство должно было сработать через 35−40 минут после анонимного звонка. Полицейские прибыли на место и оцепили небезопасную территорию. Бомба взорвалась в тот промежуток времени, о котором предупреждал аноним.
Сейчас полицейские осматривают окрестности. Сотрудники перекрыли движение транспорта вблизи места взрыва. Информации о раненых пока нет.
Ранее стало известно решение суда по делу повара, отправившего полковникам ВС России замаскированные взрывные устройства. Его приговорили к 16 годам тюрьмы.