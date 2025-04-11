ERT News: самодельный взрывной механизм сработал у офиса ж/д компании в Афинах

Известно, что сотрудники силовых структур были проинформированы о наличии взрывного устройства вблизи здания офиса. Устройство должно было сработать через 35−40 минут после анонимного звонка. Полицейские прибыли на место и оцепили небезопасную территорию. Бомба взорвалась в тот промежуток времени, о котором предупреждал аноним.