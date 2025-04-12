Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 12 апреля, который называют Лествичник

Православная церковь 12 апреля вспоминает святого Иоанна, написавшего сочинение под названием «Лествица райская». В народе принято праздновать Иоаннов день. Также существует название Иоанна Лествичник. Оно появилось по причине того, что в указанный день православные читали произведение святого.
Что нельзя делать 12 апреля.
Запрещено обсуждать окружающих. Кроме того, 12 апреля старались не носить темную одежду. Также под запретом тяжелый физический труд. Предки верили, что можно заработать болезни. А еще в указанную дату молодожены не посещали родительский дом, чтобы избежать ссор с родственниками.
Что можно делать 12 апреля.
По традиции, в названную дату было принято печь печенье в виде лестницы, которое символизировало путь наверх. Как правило, печенье старались подбросить вверх. Тот, чьем взлетит выше, будет самым счастливым.
Согласно приметам, летящие высоко гуси предвещают много дождей. В том случае, если гуси летят низко, то дождей окажется мало. На короткое лето указывают цветущие одуванчики.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».
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