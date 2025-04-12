Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 12 апреля, который называют Лествичник

Запрещено обсуждать окружающих. Кроме того, 12 апреля старались не носить темную одежду. Также под запретом тяжелый физический труд. Предки верили, что можно заработать болезни. А еще в указанную дату молодожены не посещали родительский дом, чтобы избежать ссор с родственниками.