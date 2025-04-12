Вильфанд: температура воздуха на выходных в Москве будет ниже нормы

«В субботу в Москве температура на 3−3,5 градуса ниже нормы, в воскресенье — на 2 градуса, но все-таки ниже нормы. Воздух в столицу будет идти с запада, но он холодный. Поэтому ночные температуры будут в диапазоне от 0 до минус 5 градусов и в ночь на субботу, и в ночь на воскресенье», — сказал он.
Метеоролог добавил, что дневная температура в субботу составит плюс 1−6 градусов, в воскресенье показатель поднимется до плюс 5−7, по области — до плюс 9.
В воскресенье ночью и в первой половине дня возможен небольшой снег, высота покрова вырастет.
По его словам, на текущий момент высота снега на метеостанциях Москвы составляет 8−10 сантиметров. В Павловском Посаде, Клину, Волоколамске, Дмитрове фиксируется 17−19 сантиметров.