Вильфанд: температура воздуха на выходных в Москве будет ниже нормы

«В субботу в Москве температура на 3−3,5 градуса ниже нормы, в воскресенье — на 2 градуса, но все-таки ниже нормы. Воздух в столицу будет идти с запада, но он холодный. Поэтому ночные температуры будут в диапазоне от 0 до минус 5 градусов и в ночь на субботу, и в ночь на воскресенье», — сказал он.