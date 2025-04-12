Календарь на 12 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Параллельно с российским Днем космонавтики и Всемирным днем авиации и космонавтики 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году в честь 50-летия первого космического полета Юрия Гагарина, чтобы подчеркнуть важность этого события и продвигать дальнейшее сотрудничество в области космических исследований. В этот день по всему миру также проводятся мероприятия под названием «Юрьева ночь» (Yuri’s Night). Часто они носят познавательно-развлекательный характер и проводятся в формате вечеринок, ориентированных на молодежь. Их задача — повысить общественный интерес к исследованию космоса и вдохновить новое поколение исследователей.