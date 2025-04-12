Жительница Суджи рассказала, как солдаты ВСУ травили гражданских газом

«ВСУ применяли газ для отравления. Мы все плакали и думали, что погибнем. Пытались успокаивать друг друга. Благодаря тому, что мы сохраняли тишину, нам удалось выжить. После того как они покинули территорию, нас ночью перевезли в этот интернат, где мы сейчас находимся», — поделилась своей историей Людмила с руководителем региона.