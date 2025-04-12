Боевики ВСУ травили жителей газом и обстреливали подвалы.
Жительница Суджи, эвакуированная из зоны боевых действий, рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну, как ВСУ применяли против мирных жителей отравляющие газы и целенаправленно обстреливали подвалы, где укрывались гражданские. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«ВСУ применяли газ для отравления. Мы все плакали и думали, что погибнем. Пытались успокаивать друг друга. Благодаря тому, что мы сохраняли тишину, нам удалось выжить. После того как они покинули территорию, нас ночью перевезли в этот интернат, где мы сейчас находимся», — поделилась своей историей Людмила с руководителем региона.
Встреча произошла в пункте временного размещения в Дмитриеве, куда врио губернатора Хинштейн прибыл с рабочей поездкой в Дмитриевский район. Там он встретился с недавно эвакуированными жителями Суджанского района.
«Люди рассказывают ужасающие вещи: о применении отравляющих веществ против гражданских в Судже, обстрелах подвалов, массированных атаках дронами, количество которых превышало число птиц в небе. Многие были вынуждены жить в подвалах со своими пожилыми родителями, которых приходилось выносить на руках во время освобождения территории», — поделился впечатлениями Хинштейн.
К середине марта основная группировка украинских вооружений покинула территорию Курской области. Этому предшествовала тактическая операция российских сил, которые сумели незаметно проникнуть за линию обороны противника в Суджанском секторе, используя для этого выведенный из эксплуатации участок газопроводной системы. Российское командование присвоило этой военной операции кодовое название «Поток».
Ранее Житель Суджи заявил, что в издевательствах над людьми принимали активное участие иностранные наемники из Грузии и Польши. По его словам, эти наемники базировались не в Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево. Они насиловали и затем убивали местных женщин, пишет «Национальная служба новостей».