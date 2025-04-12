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Жительница Суджи рассказала, как солдаты ВСУ травили гражданских газом

Жительница Суджи, эвакуированная из зоны боевых действий, рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну, как ВСУ применяли против мирных жителей отравляющие газы и целенаправленно обстреливали подвалы, где укрывались гражданские. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Боевики ВСУ травили жителей газом и обстреливали подвалы.

Жительница Суджи, эвакуированная из зоны боевых действий, рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну, как ВСУ применяли против мирных жителей отравляющие газы и целенаправленно обстреливали подвалы, где укрывались гражданские. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«ВСУ применяли газ для отравления. Мы все плакали и думали, что погибнем. Пытались успокаивать друг друга. Благодаря тому, что мы сохраняли тишину, нам удалось выжить. После того как они покинули территорию, нас ночью перевезли в этот интернат, где мы сейчас находимся», — поделилась своей историей Людмила с руководителем региона.

Встреча произошла в пункте временного размещения в Дмитриеве, куда врио губернатора Хинштейн прибыл с рабочей поездкой в Дмитриевский район. Там он встретился с недавно эвакуированными жителями Суджанского района.

«Люди рассказывают ужасающие вещи: о применении отравляющих веществ против гражданских в Судже, обстрелах подвалов, массированных атаках дронами, количество которых превышало число птиц в небе. Многие были вынуждены жить в подвалах со своими пожилыми родителями, которых приходилось выносить на руках во время освобождения территории», — поделился впечатлениями Хинштейн.

К середине марта основная группировка украинских вооружений покинула территорию Курской области. Этому предшествовала тактическая операция российских сил, которые сумели незаметно проникнуть за линию обороны противника в Суджанском секторе, используя для этого выведенный из эксплуатации участок газопроводной системы. Российское командование присвоило этой военной операции кодовое название «Поток».

Ранее Житель Суджи заявил, что в издевательствах над людьми принимали активное участие иностранные наемники из Грузии и Польши. По его словам, эти наемники базировались не в Судже, а в более мелких населенных пунктах района, в том числе в Гуево. Они насиловали и затем убивали местных женщин, пишет «Национальная служба новостей».