Симоньян отреагировала на украинские санкции шуткой

Симоньян поблагодарила за санкции против российских журналистов.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на введенные Украиной санкции против сотрудников этих медиа. Она передала «спасибо» от коллег, которые, по ее словам, восприняли эту новость с юмором.
«Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и “России сегодня”. Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу», — написала Симоньян в своем telegram-канале.
Согласно опубликованным в указам на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский ввел санкции против рядовых сотрудников российских СМИ, включая «Украины.ру», агентство Sputnik, телеканал RT, ВГТРК, НТВ. В список санкций попали военный корреспондент RT Мурад Газдиев, его коллеги Хассан Насср и Иван Полянский и другие, передает RT.