Симоньян отреагировала на украинские санкции шуткой

«Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и “России сегодня”. Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу», — написала Симоньян в своем telegram-канале.