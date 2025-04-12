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Симоньян отреагировала на украинские санкции шуткой

Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян отреагировала на введенные Украиной санкции против сотрудников этих медиа. Она передала спасибо от коллег, которые, по ее словам, восприняли эту новость с юмором.

Симоньян поблагодарила за санкции против российских журналистов.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отреагировала на введенные Украиной санкции против сотрудников этих медиа. Она передала «спасибо» от коллег, которые, по ее словам, восприняли эту новость с юмором.

«Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и “России сегодня”. Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Согласно опубликованным в указам на официальном сайте президента Украины, Владимир Зеленский ввел санкции против рядовых сотрудников российских СМИ, включая «Украины.ру», агентство Sputnik, телеканал RT, ВГТРК, НТВ. В список санкций попали военный корреспондент RT Мурад Газдиев, его коллеги Хассан Насср и Иван Полянский и другие, передает RT.