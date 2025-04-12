Уиткофф: США готовы на компромиссы в диалоге с Ираном по ядерному оружию

Соединённые Штаты предрасположены к компромиссам в диалоге с Тегераном при обсуждении ядерной программы, заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Заявление прозвучало в интервью изданию The Wall Street Journal.
Уиткофф уточнил, что «красные линии» администрации Трампа предполагают остановку иранской стороной производства ядерного вооружения. По его словам, в ходе переговоров в Султанате Оман, которые состоятся в субботу, первым требованием американской стороны «будет прекращение Ираном своей ядерной программы».
При этом спецпосланник Трампа признал, что для достижения договорённости могут «потребоваться компромиссы».
«Думаю, наша позиция начинается с прекращения программы. Это наша позиция сегодня. Это не значит, кстати, что на периферии мы не найдём других путей для достижения компромисса между двумя странами», — сказал он.
Уиткофф заявил, что если власти Ирана не согласятся закрыть программу, касающуюся ядерного оружия, то Трамп будет определять, «как действовать дальше». Он также добавил, что первая встреча с делегацией из Тегарана будет посвящена «построению доверия».
В субботу представители Тегарана и Соединённых Штатов должны провести непрямые переговоры на высоком уровне, встреча делегаций состоится в Омане.
Ранее в Иране заявили о максимальной близости к созданию ядерного оружия.