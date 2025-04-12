«Чувствую влияние звёзд». Мешает ли «космическая» фамилия Гагарину, Терешковой и Королеву в жизни?

— Идея со шлемом, честно говоря, у меня родилась достаточно давно. Есть нюанс: под сезон мы можем готовить несколько шлемов, на которых будут логотипы команды или бренда по контракту. Но сзади есть место, куда можно добавить свою фамилию и любой рисунок. Знаете, сам космонавт Леонов рисовал картины. Я нашёл галерею с его работами, выбрал картину — и мне воспроизвели этот рисунок на шлеме. На фоне изображены Земля и корабль «Восход-2» с Леоновым. Грело душу, когда у тебя на затылке — открытый космос и дедушка Алексей Леонов. Это как дань памяти, так как во мне тоже есть частичка космоса. Сейчас шлем лежит у меня с другими на полке, — делится гонщик.