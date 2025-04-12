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Премьер Британии Кобахидзе указал на трагическое положение Британии

Кобахидзе заявил, что санкции против чиновников говорят о трагическом положении Британии.

Источник: Комсомольская правда

Введение Лондоном персональных санкций в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей правоохранительных структур лишь демонстрирует плачевное состояние дел в самой Великобритании. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

«Сегодня страна, которая является носителем традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением», — сказал премьер.

Накануне британские власти объявили о введении персональных санкций против ряда высокопоставленных грузинских силовиков, а также против Георгия Габиташвили, Шалву Бедоидзе, Карло Кацитадзе и Мирзу Кезевадзе.

Ранее Кобахидзе подчеркнул, что Грузия продолжает курс на нормализацию отношений с Россией, даже при наличии неурегулированных территориальных разногласий.