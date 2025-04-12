Премьер Британии Кобахидзе указал на трагическое положение Британии

Введение Лондоном персональных санкций в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей правоохранительных структур лишь демонстрирует плачевное состояние дел в самой Великобритании. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.