Премьер Британии Кобахидзе указал на трагическое положение Британии

Введение Лондоном персональных санкций в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей правоохранительных структур лишь демонстрирует плачевное состояние дел в самой Великобритании. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.
«Сегодня страна, которая является носителем традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением», — сказал премьер.
Накануне британские власти объявили о введении персональных санкций против ряда высокопоставленных грузинских силовиков, а также против Георгия Габиташвили, Шалву Бедоидзе, Карло Кацитадзе и Мирзу Кезевадзе.
Ранее Кобахидзе подчеркнул, что Грузия продолжает курс на нормализацию отношений с Россией, даже при наличии неурегулированных территориальных разногласий.