Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Гладильщиков родился в Краснодаре 28 апреля 1961 года. Он окончил факультет журналистики МГУ по специальности «Театральная критика», заведовал отделом искусства в «Литературной газете» с 1986 по 1991 год, работал кинообозревателем в «Независимой газете» и кинокритиком в «Известиях» и других изданиях.