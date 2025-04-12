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Умер кинокритик Юрий Гладильщиков

Гладильщиков печатался в Огоньке, Известиях, Ведомостях и других издания, порой используя псевдоним Иван Даммов. Его работу оценили почетной медалью Каннского фестиваля.

Источник: РБК

Кинокритик Юрий Гладильщиков умер в возрасте 63 лет, сообщила его дочь Анастасия в телеграм-канале.

«7 апреля умер мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков. Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — рассказала она.

Гладильщиков родился в Краснодаре 28 апреля 1961 года. Он окончил факультет журналистики МГУ по специальности «Театральная критика», заведовал отделом искусства в «Литературной газете» с 1986 по 1991 год, работал кинообозревателем в «Независимой газете» и кинокритиком в «Известиях» и других изданиях.

Гладильщиков вел передачу «Кинопанорама», заведовал отделом искусства в «Литературной газете» с 1986 по 1991 год. Работал кинокритиком в «Известиях», «Ведомостях», «Итоги», «Огонёк», «Русский Newsweek». Печатался под псевдонимами Иван Даммов и Давид Линченко. Он обладатель почетной медали Каннского фестиваля за заслуги перед кинематографом и лауреат премии «Золотой овен».

В 2014 году подписал письмо российских кинематографистов в поддержку Украины.