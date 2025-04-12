Перед майскими праздниками пенсионеры получат повышенные выплаты. Сколько они составят

Пенсии повышают несколько раз в году. Страховые пенсии выросли с 1 января, социальные — с 1 апреля. С 1 мая тоже будет перерасчёт. Но касается он не всех пенсий, а доплат, которые получают представители отдельных профессий. Это касается доплат к пенсиям бывшим членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Они получают надбавку за вредные и тяжёлые условия труда. Это дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости. Пересчитывают её несколько раз в год. Одна из дат планового перерасчёта — 1 мая.