Растворимый кофе, Bluetooth, паста в тюбиках. 9 технологий из космоса в нашей повседневной жизни

Возможно, не все знают, но вообще тюбики — это идея для сохранения продуктов в условиях космического полёта. То же самое касается технологии, которая стала неотъемлемой частью современной пищевой промышленности по всему миру, — вакуумной упаковки. Её придумали для космонавтов и астронавтов, чтобы за пределами Земли и у них были запасы еды с максимально долгим сроком хранения.