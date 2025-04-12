Военным и сотрудникам некоторых органов повысят оклады на 4,5%

С 1 октября военные и силовики получат повышенные оклады.
С 1 октября 2025 года оклады военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти увеличат в 1,045 раза. Решение о повышении денежного довольствия принял кабинет министров России. Такие данные следуют из опубликованного на официальном портале правовой информации постановления.
«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ», — говорится в постановлении.
Изменения также коснутся сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи. Согласно документу, при расчете новых размеров выплат суммы будут округляться до целого рубля в большую сторону. Финансирование повышения будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 октября 2025 года зарплаты сотрудников прокуратуры, Следственного комитета и судебной системы (кроме судей) проиндексируют на 4,5%. Это повышение коснется всех регионов России и будет учитывать как федеральные, так и региональные особенности.