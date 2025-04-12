Специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложил разделить Украину «почти как Берлин после Второй мировой войны». Об этом он заявил в интервью The Times.
Генерал предложил разместить на западе Украины британские и французские войска, а российские вооруженные силы — на востоке. Между ними, согласно предложению Келлога, должны находиться украинские войска и демилитаризованная зона шириной 18 миль (30 км.). Линия этой зоны, согласно предложению Келлога, должна проходить по существующей линии соприкосновения.
«Можно было бы сделать так, как это произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона и британская зона, зона США», — сообщил Келлог изданию.
Правда, американские сухопутные войска, в представлении Келлога, принимать участие в этом не будут.
Англо-французские силы Келлог при этом предлагает разместить, в первую очередь, к западу от Днепра, рассчитывая, что река сама по себе послужит «серьезным препятствием». Советник Трампа также добавил, что «Украина — достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня».
The Times в своем комментарии отмечает, что план Келлога подразумевает признание того, что освобожденные Россией территории переходят РФ.
В статье также отмечается, что Россия, вероятнее всего, не станет мириться с присутствием иностранного военного контингента на Украине.
Ранее Москва действительно неоднократно говорила о неприемлемости размещения на Украине западных контингентов под видом «миротворцев». В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас угрозой».
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, британцы и французы планируют отправить миротворцев не с целью якобы защиты Украины. Они хотят получить свой кусок страны.
Отметим, что предложение Келлога было опубликовано фактически одновременно с окончанием переговоров российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Переговоры длились более 4,5 часов, по их окончании Кремль выступил с коротким заявлением, обозначив, что темой встречи были «аспекты украинского урегулирования».