Мишустин подписал документ об индексации довольствия военнослужащих с 1 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил повышение денежного довольствия военнослужащим и госслужащим с 1 октября 2025 года. Согласно опубликованному на портале правовой информации постановлению, оклады военных (как призывников, так и контрактников), а также ряда гражданских госслужащих будут увеличены в 1,045 раза.