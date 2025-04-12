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Мишустин подписал документ об индексации довольствия военнослужащих с 1 октября

Военным и сотрудникам некоторых органов власти осенью повысят оклады на 4,5% с 1 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил повышение денежного довольствия военнослужащим и госслужащим с 1 октября 2025 года. Согласно опубликованному на портале правовой информации постановлению, оклады военных (как призывников, так и контрактников), а также ряда гражданских госслужащих будут увеличены в 1,045 раза.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза», — следует из текста постановления.

Действие постановления также распространяется на сотрудников службы судебных приставов, работников федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также руководящий состав фельдъегерской службы.

Согласно второму пункту документа, увеличенные оклады подлежат округлению до целого рубля в большую сторону. Финансирование повышенных выплат будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Ранее Михаил Мишустин анонсировал увеличение срока нахождения иностранцев по электронной визе вдвое.