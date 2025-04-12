Мишустин подписал документ об индексации довольствия военнослужащих с 1 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил повышение денежного довольствия военнослужащим и госслужащим с 1 октября 2025 года. Согласно опубликованному на портале правовой информации постановлению, оклады военных (как призывников, так и контрактников), а также ряда гражданских госслужащих будут увеличены в 1,045 раза.
«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза», — следует из текста постановления.
Действие постановления также распространяется на сотрудников службы судебных приставов, работников федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также руководящий состав фельдъегерской службы.
Согласно второму пункту документа, увеличенные оклады подлежат округлению до целого рубля в большую сторону. Финансирование повышенных выплат будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Ранее Михаил Мишустин анонсировал увеличение срока нахождения иностранцев по электронной визе вдвое.