Умер известный кинокритик Юрий Гладильщиков

Гладильщиков, который родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре, успешно завершил обучение на факультете журналистики МГУ, получив специализацию в области театральной критики. Его профессиональный путь начался с работы корреспондентом в газете «Советская Россия». В дальнейшем он занимал должность заведующего отделом искусств в «Литературной газете» и работал кинообзревателем в «Независимой газете», а также в «Сегодня» и журнале «Итоги». Гладильщиков также вел популярную телепередачу «Кинопанорама» и был автором рубрик в «Известиях» и журнале «Огонек», среди других публикаций, пишет «Царьград».