Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём космонавтики

Алексей Овчинин от имени экипажа подчеркнул, что для России космос всегда был больше, чем просто профессия, он всегда воспринимался не просто как профессия, а как нечто большее — часть национальной гордости и стремлений. Космонавт поздравил соотечественников с этим значимым праздником от всего сердца.