Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём космонавтики

Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков обратились к гражданам России с орбиты, поздравив соотечественников с Днём космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля.
Алексей Овчинин от имени экипажа подчеркнул, что для России космос всегда был больше, чем просто профессия, он всегда воспринимался не просто как профессия, а как нечто большее — часть национальной гордости и стремлений. Космонавт поздравил соотечественников с этим значимым праздником от всего сердца.
Кирилл Песков подчеркнул, что нынешние космонавты продолжают дело великих предшественников, выразив благодарность всем специалистам ракетно-космической отрасли за их самоотверженный труд. Он также пожелал россиянам благополучия и радости от новых побед в освоении космоса, отметив значимость этого дня для всей страны.
Иван Вагнер напомнил, что после полёта Юрия Гагарина миллионы детей в СССР мечтали стать космонавтами. По его словам, сегодня интерес к освоению космоса вновь возрастает среди подрастающего поколения. Он также отметил, что успехи России в космической сфере стали возможны благодаря самоотверженному труду тысяч специалистов и что нынешние космонавты продолжают традиции своих выдающихся предшественников.
Ранее командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко высказал мнение о важности сохранения пилотируемых миссий на низкой околоземной орбите, даже в условиях расширения присутствия человечества в дальнем космосе.