Космонавты с МКС опубликовали видеопоздравление ко Дню космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос» напомнили об историческом полете Юрия Гагарина. За подвигом стояли тысячи людей. Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поздравили россиян с праздником.
Они прямо сейчас находятся на МКС и продолжают дело Юрия Гагарина и других «предшественников». Космонавты проводят исследования в открытом космосе. Результаты таких экспериментов делают жизнь лучше и вдохновляют людей.
«Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков благодарят всех работников ракетно-космической отрасли, желают успехов и новых побед», — отметили в Роскосмосе.
Один из космонавтов Кирилл Песков служит бортинженером миссии SpaceX Crew-10. Он ведет свой блог, показывая МКС и виды из космоса.