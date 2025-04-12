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Космонавты с МКС опубликовали видеопоздравление ко Дню космонавтики

Космонавты с МКС Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков пожелали россиянам радости от побед в космосе.

Источник: Комсомольская правда

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос» напомнили об историческом полете Юрия Гагарина. За подвигом стояли тысячи людей. Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поздравили россиян с праздником.

Они прямо сейчас находятся на МКС и продолжают дело Юрия Гагарина и других «предшественников». Космонавты проводят исследования в открытом космосе. Результаты таких экспериментов делают жизнь лучше и вдохновляют людей.

«Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков благодарят всех работников ракетно-космической отрасли, желают успехов и новых побед», — отметили в Роскосмосе.

Один из космонавтов Кирилл Песков служит бортинженером миссии SpaceX Crew-10. Он ведет свой блог, показывая МКС и виды из космоса.