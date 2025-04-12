«Больше, чем профессия»: Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос».
«В нашей стране космос всегда был больше, чем профессия», — подчеркнул Овчинин в своём поздравлении.
Его коллега Иван Вагнер добавил, что с момента легендарного полёта Юрия Гагарина тысячи российских детей продолжают мечтать о космосе, сохраняя эту прекрасную традицию.
День космонавтики, отмечаемый 12 апреля в честь первого полёта человека в космос, остаётся одним из самых значимых профессиональных праздников в России. Кстати, для тех, кто мечтает повторить подвиг Гагарина, напомнили основные требования к кандидатам: рост от 150 до 190 см и вес в пределах 50−90 кг.