«Больше, чем профессия»: Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

День космонавтики, отмечаемый 12 апреля в честь первого полёта человека в космос, остаётся одним из самых значимых профессиональных праздников в России. Кстати, для тех, кто мечтает повторить подвиг Гагарина, напомнили основные требования к кандидатам: рост от 150 до 190 см и вес в пределах 50−90 кг.