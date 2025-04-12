Демограф Ракша назвал способы выполнить задачи Путина по демографии

Инициатива о выплатах за рождение второго и третьего ребенка на сумму до 2 млн рублей соответствует стратегии государства по стимулированию рождаемости. Ранее Минфин России предложил увеличить не облагаемую налогом единовременную выплату до 1 млн рублей, что также направлено на поддержку семей с детьми. Эти меры отражают общенациональную политику по улучшению демографической ситуации в стране.