Демограф Ракша назвал способы выполнить задачи Путина по демографии

Выплаты в размере 1,5—2 млн рублей за рождение второго и третьего ребенка повысят рождаемость.
Государственная поддержка в виде выплат в размере 1,5—2 млн рублей за рождение второго и третьего ребенка может повысить рождаемость на 12—15% за два-три года. Об этом заявил демограф Алексей Ракша.
«Если платить тем, кто родил второго и третьего ребенка, по 1,5—2 млн рублей, то рождаемость вырастет примерно на 12—15% всего за два-три года», — цитирует его РИА Новости.
Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов предложил ввести скидки на ипотеку для многодетных семей. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что скидка составит 1% за каждого ребенка, что не нанесет ущерба экономике страны. Он считает, что эта инициатива будет стимулировать рождаемость и соответствует демографическим программам президента России Владимира Путина.
Инициатива о выплатах за рождение второго и третьего ребенка на сумму до 2 млн рублей соответствует стратегии государства по стимулированию рождаемости. Ранее Минфин России предложил увеличить не облагаемую налогом единовременную выплату до 1 млн рублей, что также направлено на поддержку семей с детьми. Эти меры отражают общенациональную политику по улучшению демографической ситуации в стране.