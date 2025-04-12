День открытых дверей пройдет во всех кластерах программы «Профессионалитет»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Единый день открытых дверей пройдет 12 апреля во всех 493 кластерах программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Более 800 тысяч школьников 8−11-х классов и их родителей познакомятся с востребованными рабочими профессиями и узнают, как получить пользующуюся спросом специальность и трудоустроиться в ведущие компании страны.
По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, на сегодняшний день кластеры «Профессионалитета» объединяют 1470 образовательных организаций и 2364 предприятия в 81 регионе России.
«Программы обучения максимально адаптированы под современные экономические реалии, под запросы конкретных работодателей. На практическую отработку навыков отводится до 80% времени обучения. Такая интенсивная подготовка обеспечивает выпускнику востребованность на рынке труда и уверенность в завтрашнем дне», — отметил министр.
Гостей единого дня открытых дверей ждут свыше трех тысяч экскурсий на предприятия и встреч с работодателями, а также более восьми тысяч профессиональных проб.
Кроме того, команды амбассадоров «Профессионалитета» под руководством кураторов проведут в школах классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании». Они расскажут учащимся о преимуществах обучения по образовательным программам в рамках федерального проекта, перспективах трудоустройства, а также о доступных мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.