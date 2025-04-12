День открытых дверей пройдет во всех кластерах программы «Профессионалитет»

Кроме того, команды амбассадоров «Профессионалитета» под руководством кураторов проведут в школах классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании». Они расскажут учащимся о преимуществах обучения по образовательным программам в рамках федерального проекта, перспективах трудоустройства, а также о доступных мерах поддержки со стороны работодателей и региональных властей.