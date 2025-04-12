Экс-жена Паши Техника нашла в доме рэпера в Таиланде матрас с кровью

Ева Карицкая, бывшая супруга умершего рэпера Паши Техника, поделилась в своём Telegram-канале подробностями, связанными с домом музыканта в Таиланде.
По её словам, во время визита туда, когда артист ещё находился в больнице в тяжёлом состоянии, она обнаружила нечто странное.
Женщина отправилась в дом, чтобы забрать личные вещи рэпера — документы и телефон. Однако на месте её ждала зловещая находка: во дворе лежал окровавленный матрас, происхождение пятен на котором осталось неясным. Это вызвало у неё вопросы относительно того, что происходило в доме незадолго до госпитализации артиста.
Паша Техник скончался 4 апреля после нескольких дней пребывания в состоянии искусственной комы, вызванной отравлением неизвестными веществами. Ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.