Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-жена Паши Техника нашла в доме рэпера в Таиланде матрас с кровью

Она поехала в дом, где проживал музыкант, пока врачи боролись за жизнь Техника в больнице.

Источник: Аргументы и факты

Ева Карицкая, бывшая супруга умершего рэпера Паши Техника, поделилась в своём Telegram-канале подробностями, связанными с домом музыканта в Таиланде.

По её словам, во время визита туда, когда артист ещё находился в больнице в тяжёлом состоянии, она обнаружила нечто странное.

Женщина отправилась в дом, чтобы забрать личные вещи рэпера — документы и телефон. Однако на месте её ждала зловещая находка: во дворе лежал окровавленный матрас, происхождение пятен на котором осталось неясным. Это вызвало у неё вопросы относительно того, что происходило в доме незадолго до госпитализации артиста.

Паша Техник скончался 4 апреля после нескольких дней пребывания в состоянии искусственной комы, вызванной отравлением неизвестными веществами. Ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.