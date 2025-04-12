Экс-жена Паши Техника нашла в доме рэпера в Таиланде матрас с кровью

Женщина отправилась в дом, чтобы забрать личные вещи рэпера — документы и телефон. Однако на месте её ждала зловещая находка: во дворе лежал окровавленный матрас, происхождение пятен на котором осталось неясным. Это вызвало у неё вопросы относительно того, что происходило в доме незадолго до госпитализации артиста.